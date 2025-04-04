Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurtuluş mücadelesindeki destansı direnişiyle Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ve tüm mazlum milletlere umut olan Kahramanmaraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 100. yılında bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fırat Görgel mesajında, “Bugün, şehrimizin onur ve gurur günü: Kahramanmaraş’ımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1919 yılının Ekim ayında Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla başlayan ve Maraş halkının topyekûn direnişiyle 12 Şubat 1920’de zafere ulaşan bu büyük mücadele, 5 Nisan 1925’te TBMM tarafından verilen İstiklal Madalyası ile taçlanmıştır. Bu madalya sadece bir nişan değil; birliğimizin, dirliğimizin, inancımızın ve kardeşliğimizin simgesidir. Maraş halkının inançla, azimle ve fedakârlıkla yazdığı destan; sadece bir şehrin değil, tüm Anadolu’nun istiklal yürüyüşüne ilham olmuştur” ifadelerine yer verdi.

“Kadim Mirası Yaşatmaya Devam Edeceğiz”

Maraş halkının vermiş olduğu mücadelenin tüm Anadolu’ya hatta dünyanın dört bir yanındaki mazlum milletlere ilham olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımıza İstiklal Madalyası’nı kazandıran bu eşsiz mücadele, bölgemize, ülkemize ve coğrafyamıza bağımsızlık ruhunu aşılamış; nice kahramanlık öyküsüne ışık tutmuştur. 5 Nisan Madalya Günü, bu şanlı geçmişi hatırlamak, tarihimizin aynasından bugüne bakmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için bizlere sunulmuş müstesna bir zaman dilimidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.