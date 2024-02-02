Dur durak bilmeden, gece gündüz demeden sahada yer alan Başkan adayı görgel, beraberinde TBMM Tarım orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ile birlikte Kahramanmaraş Tarih Kültür ve Turizm Platformu’nun ev sahipliğinde STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Adayı Görgel, yapılan toplantıda katılımcılara hitap ederek “hep birlikte Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Düzenlenen toplantıda STK temsilcileriyle istişarelerde bulunan Başkan Adayı Görgel, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.