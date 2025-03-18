Kahramanmaraş’ın ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik yükünü azaltmak amacıyla projelendirilen Kuzey Çevre Yolu, 2023 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü ağına dâhil edilmişti. Şehrin en önemli ulaşım arterlerinden biri olarak planlanan bu güzergâh, şehirlerarası ulaşım sağlayan araçların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağlayarak trafik akışını rahatlatacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2025 yılı yatırım bütçesine alınan proje kapsamında ihale süreci başlatılacak. İhalenin tamamlanmasının ardından çalışmalar hızla başlayacak ve Kuzey Çevre Yolu, Kahramanmaraş’ın ulaşımını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirecek.

Başkan Görgel: “Şehrimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kuzey Çevre Yolu’nun yatırım programına alınmasının şehir için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Görgel, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek Kuzey Çevre Yolu’nun yapım ihalesinin 2025 yılı yatırım programına alınması, Kahramanmaraş’ımız için güzel bir gelişme olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel’e şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu proje, hemşehrilerimizin daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânına kavuşmasını sağlayacak, şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Kahramanmaraş’ımız için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.