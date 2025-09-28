Kahramanmaraş genelinde birçok işletmesiyle kentin vazgeçilmez markalarından biri haline gelen Tatlı Park, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışını bir adım daha ileriye taşıyarak NFK Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Görkemli bir törenle açılan yeni şube, adeta bir şenliğe dönüştü. Katılımcılar açılış kapsamında Tatlı Park’ın eşsiz lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Ekmek ve unlu mamullerden pastaya, baklava ve dondurma çeşitlerinden içeceklere kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken NFK Şubesi, damak çatlatan lezzetleriyle büyük beğeni topladı.

Çocuklar için düzenlenen palyaço ve balon gösterileri ile çeşitli oyunlar renkli anlara sahne olurken, büyükler ise şubenin ferah aile salonunda keyifli vakit geçirdi.

Ayrıca açılışta gerçekleştirilen görkemli dondurma şovu katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve dondurma ikramları büyük takdir topladı.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Tatlı Park NFK Şube Müdürü Aydın Culfa, Kahramanmaraş halkını yeni şubelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tatlı Park Genel Koordinatörü Mustafa Gürlemiş ise, “Tatlı Park olarak kaliteli ve güvenilir hizmetin adresi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.