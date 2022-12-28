Başarılı bir lise dönemi geçiren 43 yaşındaki Gazi Baştürk, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olunca önce Salur Kemal Cantürk İlkokulu'nda daha sonra Fevzi Paşa Ortaokulu'nda göreve başladı.

Öğretmen olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Baştürk, okumanın ve başkalarına muhtaç olmadan yaşamını sürdürmenin bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

"İlk öğrencilerim evlenmişler, çocuk sahibi olmuşlar. Bazen denk geliyoruz. Çok büyük bir mutluluk. Zorluğu var ama öğrencilerim bana destek olmak için aralarında tartışabiliyor. Öğretmenlik çok güzel. Ben evlenmedim, çocuk sahibi olmadım. Çocuk sevgisini öğrencilerimle gideriyorum. Bazen yaramazlıkları oluyor ama öğrencilerimi çok seviyorum. Bu başarımda meslektaşlarımın desteği de çok büyük. Her sınıfta görevli öğrencim var. Konuya ait görselleri indiriyorum. Görevli öğrencim akıllı tahtadan açıyor. Söz almak için parmak kaldıran öğrenci varsa yine görevli öğrenci beni uyarıyor. Sınavlarda müsait olan bir arkadaşım ya da diğer sınıflardan bir öğrenci gözlem yapıyor. Notları öğretmen arkadaşlarımın desteğiyle sisteme giriyorum."