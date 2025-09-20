Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Goalball 2. Lig’de mücadele eden Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü, tarihi bir başarıya imza attı.

Aksaray’da düzenlenen karşılaşmalarda üstün bir performans sergileyen ekip, topladığı 36 puanla en yakın rakibine 6 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti ve bir üst lige yükselme hakkı kazandı.

Turnuva boyunca hücum gücüyle dikkat çeken Kahramanmaraş temsilcisi, rakip filelere tam 202 gol göndererek hücumda ligin en etkili takımı oldu. Savunmada da disiplinli bir oyun sergileyen ekip, kalesinde yalnızca 104 gol gördü.

Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş GESK’in elde ettiği bu şampiyonluk, görme engelli sporcuların azim, mücadele ruhu ve kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olarak sporseverlerden büyük alkış topladı.

Kulüp yetkilileri ve sporcular, başarılarını Kahramanmaraş halkına armağan ettiklerini ifade ederek, yeni ligde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Kupa töreninde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Çakmak, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özellikle 2025 yılı sponsorları olan Başkonuş Yaylası Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz'a, ayrıca kulübe destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e şükranlarını sundu.

Teknik Direktör Gültekin Karasu ise başarıdan duyduğu gururu dile getirdi. Paralimpik dünya ve Avrupa şampiyonluğu olan deneyimli antrenör, "Bu başarı, tüm teknik heyetimizin ve sporcularımızın ortak bir başarısıdır. Barış Keskin, Caner Balıkcı ve Nevruz Tokuç hocalarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.