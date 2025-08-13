Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen İ.N. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 345 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.N, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.