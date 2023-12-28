İnekçi ailesi, çocuklarının engelli olması sebebiyle iş bulmakta ve istihdam edilmekte zorlandıklarını ifade ederek, bu konuda yetkililerin sesini duymasını istiyor.

İnekçi ailesi, çocuklarının engelli olması sebebiyle iş bulma konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade ediyor. İşverenlerin, çocukların engelli olması nedeniyle aile bireylerini istihdam etmekte tereddüt etmeleri, ailenin geçimini sağlamakta büyük bir engel oluşturuyor.

Çocukların herhangi bir sosyal güvencesi olmadığını, maaş almadıklarını söyleyen anne inekçi, Bu zorlu süreçte Hatice İnekçi, çocuklarının geleceği için çözüm beklediklerini dile getiriyor