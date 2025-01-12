Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gençlerin eğitimine yönelik önemli bir etkinlik düzenledi. Eğitimci ve yazar Gökhan Müftüoğlu, bilinen adıyla Gri Koç, gençlerle bir araya gelerek sınav dönemi stresi, motivasyon ve başarıya ulaşmanın yolları hakkında tavsiyeler verdi.

Yoğun katılımın olduğu söyleşide Müftüoğlu, sistematik çalışma ve kararlılığın önemine dikkat çekti. Etkinliğe katılan gençler, Gri Koç’tan aldıkları bilgilerin çok faydalı olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ettiler. 12. sınıf öğrencisi Cansu Hancıoğlu, “Gri Koç’u sosyal medyadan takip ediyorum ve çok faydalı buluyorum. Onu burada görmek harikaydı” dedi.

Müftüoğlu, etkinliğin ardından, Kahramanmaraş’ta bulunmaktan ve gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.