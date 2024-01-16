Şiir ve edebiyatın başkentinde farklı yaş gruplarına yönelik eğitici, öğretici ve birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilen eğitim seminerlerine bir yenisi daha eklendi.

Konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerde Gri Koç; öğrencilerin moral ve motivasyonunun artırılması, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve etkili çalışma yöntemleri gibi pek çok konuya ilişkin gençlere altın değerinde bilgiler aktardı.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Müftüoğlu, kitaplarını okurları için imzaladı. Etkinliğin son derece verimli olduğunu belirten gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gri Koç’a teşekkür etti.

Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu gençlere verdiği önem ve destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.