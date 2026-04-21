Yeniden açılan dosyada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alınırken oğlu Mustafa Türkay Sonel ise tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasından sonra gözler, yakın arkadaşı olan Umut Altaş'a çevrildi.

Adalet Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş'ın geçici tutuklanması ve Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranması için resmi süreci başlattı.