Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş, el sanatlarıyla olduğu kadar geleneksel tespih üretimiyle de öne çıkıyor. Özellikle gümüş tespihler, zamanın önemli el işçiliği ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tespihler, sadece estetik görünümleriyle değil, sağlık üzerindeki olumlu etkilerle ilgi görüyor.

Kahramanmaraşlı ustalar, ürettikleri bu özel tespihleri ​​Türkiye'nin dört biryanına göndererek kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

Gümüş tespih kullanmanın, stres ve kaygıyı hafifletebileceği ifade ediliyor.