Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Kahramanmaraş gündemini yakından takip eden “Gündem Özel” programı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal’ı konuk etti.

Programda, şehirde yürütülen imar ve inşa çalışmalarının yanı sıra, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecindeki kritik adımlar ele alındı.

Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünde gerçekleşecek programda, bölgeye yapılan kamu yatırımları, eğitim, sağlık ve ulaşım projelerindeki son durum detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Ayrıca, Milletvekili Dr. Tuba Köksal, vatandaşlardan gelen talepler ve sorunlara yönelik değerlendirmelerde de bulundu.