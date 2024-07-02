Kentin hızla gelişen inşaat sektöründe, yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla adından sıkça söz ettiren Gündeşlioğlu Hafriyat, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat, sahip olduğu son teknoloji iş makineleri ve alanında deneyimli uzman kadrosu ile projelerini hızla ve güvenle tamamlıyor.



Şirket, altyapı çalışmalarından üstyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, Kahramanmaraş’ın her köşesinde iz bırakıyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat, yenilikçi yaklaşımı ve yüksek standartları ile sektörde fark yaratıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündeşlioğlu Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündeşlioğlu kent genelindeki faaliyetleri hakkında bilgiler vererek başarılı işlere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gündeşlioğlu Hafriyat, şehir içi yol yapımından büyük ölçekli altyapı projelerine, konut ve ticari bina inşaatlarından çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Modern iş makineleri ve uzman ekibi sayesinde, her türlü projede en yüksek kaliteyi ve verimliliği sağlıyor.

Şirket, tamamladığı projelerdeki başarıları ile Kahramanmaraş halkının takdirini topluyor ve inşaat sektöründe örnek gösteriliyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat, gelecekte de yenilikçi projeleri ve kaliteli hizmet anlayışı ile Kahramanmaraş'ın gelişimine katkıda bulunmaya devam edecek.

Şehrin dört bir yanında yükselen projeleri ile Gündeşlioğlu Hafriyat, inşaat sektöründe güvenin ve kalitenin adı olmaya devam ediyor.