Mahalle sakinleri, yeniden inşa sürecinin başlaması için gün sayıyor.

Deprem sonrası bölgede gerçekleştirilen sondaj ve etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, mahalledeki vatandaşlar, ilk kazmanın vurulacağı tarihi heyecanla bekliyorlar.

Güneşevler Mahallesi’nin sakinlerinden biri olan İsmet Gedikli, "Aylarca belirsizlik içinde kaldık, ancak şimdi yeniden inşa sürecinin başlayacak olması bize umut veriyor. Evimizi yeniden göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Tolukeser ise sondaj çalışmalarının kısa bir süre tamamlanması öngörülüyor diyerek yerinde dönüşüm çalışmalarının başlayacağı günü bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu