Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Bakırcılar Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüler Odası ile Köy Garajı’nı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyaretlerde oda başkanlarından sektördeki son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, esnaflarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin her noktasında esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Sayın Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz ve İl Başkanımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Sektörlerin deprem sonrası ihtiyacı ve genel durumuyla ilgili sohbet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler esnafımıza yönelik faaliyetlerimizi ve desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Daima esnafımızın yanındayız” cümlelerini kaydetti.