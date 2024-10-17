Plastik ve silikon mataraların sağlıklı olmadığını, cam ve çelik mataraların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Kepenekli, "Cam mataralar küçük çocuklar için uygun olmayabilir, bu nedenle ince yapılı çelik mataraları tavsiye ediyoruz. Bu tip mataralar enfeksiyona daha az eğilim yaratıyor. Burada önemli olan mataraların düzenli temizlenmesi. Bazen unutabiliyoruz, atlayabiliyoruz, ne kadar önemli olduğunu fark etmeyebiliyoruz ama mataraların günlük olarak yıkanması çok önemli." dedi.

Temizlenmeyen mataraların enfeksiyonların yayılmasına neden olabileceğini söyleyen Kepenekli, "Soğuk algınlığı olan bir çocuk öksürdüğünde, hapşırdığında, başka bir çocuk ona dokunduğunda enfeksiyonun yayılması için bir kaynak oluşabilir ya da çocuğun kendini tekrar tekrar enfekte etmesine sebep olabilir. Bununla birlikte gıda artıkları kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mataraların günlük temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Kepenekli, "Mümkünse normal kullandığımız bulaşık deterjanıyla çok güzel durulayacak şekilde yıkayalım. Buna zamanımız yoksa duru suyla detaylı bir şekilde çalkalanmalı. Çünkü bütün aparatların, kapağın içindeki tıpası, silikon pipet olabiliyor, onları ayırıp mutlaka sudan geçirmek çok önemli. Kimyasal kullanmak istemeyen aileler, sirkeli su veya karbonatlı suyla doğal yolla temizlenmesini