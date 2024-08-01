Geçmiş yıllardan bu yana bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan tarihi Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı esnafının yüzü, kente gurbetçi, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle gülmeye başladı.

Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler, tarihi Kapalı Çarşı'nın yolunu tuttu. Samsa sucuktan salçaya, biberden bin bir çeşit baharata kadar her şeyi tarihi Kapalı Çarşı’dan alan gurbetçiler, hazırladıkları kolileri yaşadıkları ülkelere götürmek için hazırlıklarını tamamlıyor.

Kahramanmaraş esnafı, turistlerin artması ve piyasanın canlanması ile birlikte bu anı en iyi şekilde değerlendiriyor. Esnaflar, artan turist hareketliliği sayesinde hem satışlardan memnun kalırken hem de kente gelen ziyaretçilere unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu