Ülkemizin dört bir yanından gelen genç sporcuların ter döktüğü bu prestijli organizasyonda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Emirhan Tosun, 72 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Grekoromen stilin güç, teknik ve kararlılıkla harmanlandığı bu zorlu platformda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Tosun, hem antrenörlük kariyerine emin adımlarla ilerlediğini hem de Türk güreşinin geleceği adına umut verdiğini kanıtladı.

Bu anlamlı başarı, üniversitemizin spor alanındaki eğitim vizyonunun ve uygulamalı eğitimin ne denli güçlü temellere dayandığının da somut bir göstergesi olma özelliğini taşıyor. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda adlarını daha sık duyuracaklarına yürekten inanıyoruz.

KSÜ ailesi olarak Yusuf Emirhan Tosun’u ve bu gurur verici başarısında emeği geçen tüm antrenör ve eğitmen kadromuzu tebrik ederiz.