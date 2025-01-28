Bakan Yerlikaya, 24 ilde yürütülen "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarında 100 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Gözaltına alınan 100 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğinin, terör örgütüne finans sağladığının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığının tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlar sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik etti.