Kahramanmaraş'ta hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, çarşı merkeze adeta akın etti.

Birçok bölge olumsuz kış şartlarıyla mücadele ederken Kahramanmaraş merkezde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar gerek alışveriş gerekse de güzel havanın tadını çıkarmak için merkezde yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havanın etkisiyle kentin en işlek noktalarında hareketlilik yaşanırken, esnaf da artan ilgiyle yüzleri güldü.

Alışveriş yapmak ve güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle tarihi kapalı çarşı civarı ve meydanlara akın etti.