Açıldığı günden beri geleceğimizin teminatı olan çocuklar için kaliteden asla ödün vermeyen ve onların en iyi eğitimi almalarını sağlayarak geleceklerini şekillendirmesinde büyük katkılar sunan, GYMBOREE Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu, öğrencilerini mezun etmenin heyecanını yaşadı.

Aslı Erdoğanyılmaz'ın öncülüğünde kurulan Gymboree Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde velilerin yoğun katılımı ile mezuniyet töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören Gymboree Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu Kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz’ın açılış konuşması ile devam etti.

Ardından Okul Müdürü Zeynep Dilşat Yıldız da bir konuşma yaptı.

Daha sonra bu başarının inşasında emeği geçenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Törenin en çok alkış alan kısmı ise öğrencilerin özenle hazırlayıp sunduğu birbirinden güzel ve renkli gösterilerden oluşan bölümü oldu.