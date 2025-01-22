Her hafta izleyicisiyle buluşan programda bu hafta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım konuk olarak yer aldı.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programda, KSÜ’deki güncel gelişmeler ve yükseköğretimle ilgili önemli başlıklar ele alındı.

Programda, Kahramanmaraş’ın eğitimdeki geleceği, üniversite-sanayi iş birliği ve öğrencilere sunulan fırsatlar gibi konulara da değinildi.

Haber Ötesi, her hafta farklı konuklarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.