Aksu TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak kentin nabzını tutan Haber Ötesi programı, Kahramanmaraş gündemine ışık tutmayı sürdürüyor. Şehrin sosyal, siyasal ve güncel meselelerinin masaya yatırıldığı program, bu hafta da önemli açıklamalara sahne oldu.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu programın konuğu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül oldu.

Programda samimi ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Başkan Gül, kent gündemine dair önemli açıklamalar yaparken, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve vatandaşların şikâyet ettiği konular ve bu konularda yapılanlar üzerine açıklamalar yaptı.

Başkan Gül, kent genelinde 2026 yılında yapılacak olan alt yapı, ulaşım, konut gibi başlıklar üzerinde durarak, devam eden kamu yatırımlarına dair kapsamlı değerlendirmelerde de bulundu.

Ayrıca programda il gençlik kolları başkanlığı da sürpriz bir katılım sağlayarak Başkan Furkan Ünaldı ve gençlik kolları üyelerini stüdyoda konuk etti.

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı gençliğe katkılarından dolayı başkan güle teşekkür etti.