Çakallı Hasanağa mahallesinde bulunan okulun yıkılması üzerine aylar önce kolları sıvayan başkan narlı, okulu eğitim öğretim sezonuna hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu kapsamda Başkan Narlı’nın rahmet kardeşi adına yaptırdığı "Hacı Mehmet Narlı İlk ve Ortaokulu'nun” açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, “hayırsever iş insanımıza eğitime olan desteği için teşekkür ederim” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’de okulun açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.

Okul açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin , MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, , Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, , Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.