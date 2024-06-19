Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirdi.

Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den hareket edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)