Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle her yaş grubuna hitap etmeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen “Hacivat ve Karagöz Mahallemize Geldi” adlı tiyatro gösterisi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu. İki seans halinde sahnelenen gösteri, yüzlerce çocuk ve ebeveynlerini bir araya getirdi. Çocuklar, Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli hikâyeleriyle keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda kültürel mirasımızı yakından tanıma fırsatı buldu. Gösteri sırasında interaktif bölümlerle çocuklar oyunun içine dâhil edildi. Bu anlar, hem onların eğlenmesini sağladı hem de sosyal ve kültürel değerlerin aktarılmasına katkıda bulundu. Hacivat ve Karagöz’ün mizahi diyaloglarıyla harmanlanan eğitici mesajlar, çocukların dikkatini çekti ve unutulmaz bir deneyim sundu.

Etkinlik, sadece çocuklar için değil, aileleri için de keyifli bir kültürel paylaşım anı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini ve özellikle çocukların kültürel değerlerle buluşturulmasının öncelikler arasında olduğu belirtildi. Bu tür etkinliklerle hem geçmişten günümüze taşınan değerler yeniden hatırlatılıyor hem de genç nesiller, geleneksel sanatlarla buluşturularak kültürel bilinç kazanmaları hedefleniyor.