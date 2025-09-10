Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Mustafa Mahallesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.