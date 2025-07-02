Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kamyon, Otomobile Çarptı

Kaza, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.Y. idaresindeki 81 AFA 250 plakalı İl Özel İdaresine ait hafriyat kamyonu, aynı yönde seyreden H.Ç. yönetimindeki 34 PH 9841 plakalı otomobile arkadan çarptı.

8 Yaşındaki Çocuk Sıkıştı, Kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 8 yaşındaki E.T.Ç., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası kamyon sürücüsü E.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci Kaza Kamerada

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonunun otomobile çarpması ve aracın savrulması net bir şekilde görülüyor.