“İnşallah Bir Gün Galatasarayımıza Gelirsin”

Transfer iddialarını güçlendiren paylaşım Hakan Çalhanoğlu’nun babasından geldi. Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medya hesabında oğlunun Galatasaray formasıyla hazırlanmış kolaj bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma, “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin” notunu düşen Çalhanoğlu’nun bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray ile Menajer Görüşmesi İddiası

Öte yandan, Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu’nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor. 2027 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.

Transfer Gerçekleşir Mi?

Galatasaray taraftarı, bu gelişmelerin ardından yıldız ismin olası transferi için umutlandı. Ancak transferin gerçekleşmesi için hem oyuncunun kulübü Inter ile hem de mali şartlarla ilgili ciddi görüşmeler yapılması gerekiyor.