Yıllardır gerilimin üst seviyede olduğu Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde, iki ülkedeki seçimlerin ardından yeni bir dönem başladı.

Yunanistan'dan ve Türkiye'den gelen olumlu mesajlardan sonra Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Hakan Fidan, Yunan mevkidaşını kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.

"Yeni ve olumlu bir dönem"

Fidan, mevkidaşını Ankara'da kabul ederken görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan olumlu mesajlara devam etti.

Bakan Fidan, "Yeni ve olumlu bir döneme girmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Litvanya'da Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeden sonra kendilerine verdikleri görevi yerine getirdiklerini belirten Fidan şöyle konuştu:

"Biz de bugün liderlerimizin o görüşmede ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan'da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişarelere ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek.

Yıl sonunda heyetler Selanik'te bir araya gelecek

Önümüzdeki dönemde güven artırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde. Yıl sonunda önce Selanik'te liderlerimizin başkanlıklarında yüksek düzeyli iş birliği konseyinin 5. toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanması bizim için olumlu bir gelişme. Bunun sürdürülmesine yönelik karşılıklı irademizi meslektaşım ile birlikte teyit ettik.

"Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk"

Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğine inancımızı yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk.

Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi için atılabilecek adımları da ele aldık.

Bu konudaki ortak eylem planının iyi işlemesinden de ayrıca memnuniyet duymaktayız. Bakan yardımcılarımız önümüzdeki ay Yunanistan'da ortak eylem planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri ele alacaklar. Turizm alanında iş birliğimizi artırmak da gündemimizde. FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri ile mücadelemizde de komşumuzdan etkin iş birliği görmeyi beklediğimizi ilettik. Yasa dışı göç konusu rekabet değil iş birliği alanı olmalı."

"Karşılılı olarak beraber yaşamayı başarabiliriz"

Görüşmeden önce dostluk mesajı vererek "Arkadaşım Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile yapacağım görüşmeyi memnuniyetle bekliyorum ve bu vesileyle Türkiye’nin komşu halkına bir dostluk mesajı gönderiyorum." ifadelerini kullanan Yerapetritis de olumlu mesajlarına devam etti.

Yerapetritis konuşmasında, "BM ilkeleri çerçevesinde görüş ayrılıklarını giderebiliriz. Karşılılı olarak beraber yaşamayı başarabiliriz. Bakanlar olarak görüş ayrılıklarını bertaraf etmek için neler yapabiliriz buna bakacağız. Bakanlar olarak sorumluluk üstlendik. Liderler arasıda görüşmenin zeminini hazırlama görevi aldık. Önümüzde 3 aşama var; 1- Siyasi görüşlemer düzeyi, 2- Güven artırıcı önlemler, 3- Pozitif gündemin devam ettirilmesi..." dedi.