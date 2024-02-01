Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarla suç ve suçluya geçit vermiyor.  

Bu kapsamda yapılan başarılı istihbari çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

KMTSO 12. Olağan Meclis Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirdi KMTSO 12. Olağan Meclis Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirdi

Yapılan operasyonlarda,  Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. M. İsimli şahıs, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" aranan ve hakkında 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş cezası bulunan C.A.T. isimli şahıs, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan aranan ve hakkında 4 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan H.N. isimli şahıs ile  Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kartı Araç Olarak Kullanılması Sureti ile Dolandırıcılık suçundan hakkında  3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.  isimli şahıs yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Ayşe Asır