Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarla suç ve suçluya geçit vermiyor.

Bu kapsamda yapılan başarılı istihbari çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. M. İsimli şahıs, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan" aranan ve hakkında 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş cezası bulunan C.A.T. isimli şahıs, Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan aranan ve hakkında 4 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis Cezası bulunan H.N. isimli şahıs ile Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kartı Araç Olarak Kullanılması Sureti ile Dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.