Bu kapsamda dikkat çeken kurslarından biri olan Zeytin Budama Kursu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimleriyle ilgi görüyor.

Kurs kapsamında kursiyerlere zeytin ağaçlarının budama teknikleri öğretildi.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, uzman eğitmenler rehberliğinde doğru budama yöntemleri ve zeytin ağaçlarının verimliliğini artırmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Kursa katılan kursiyerler, aldıkları eğitimle zeytin yetiştiriciliği ve budama teknikleri konusundaki bilgi birikimlerini artırırken, sektörde çalışabilme ya da kendi bahçelerinde profesyonel bir şekilde üretim yapma fırsatı elde ediyor.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi ve Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü vatandaşlara yönelik farklı alanlarda düzenlediği kurslarla bölge ekonomisine katkıda bulunmayı ve istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyor.

İlgi gören kurslara katılmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezi’nin resmi iletişim kanallarından bilgi alabiliyor.