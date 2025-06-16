Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yoğun bombardımanlar nedeniyle binlerce sivil hayatını kaybederken, İran'la yaşanan karşılıklı saldırılar bölgeyi topyekûn bir savaşa sürüklüyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail’in 2023 sonlarından bu yana Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucunda büyük bölümü çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Biz de bu gelişmeleri Kahramanmaraşlı vatandaşlara sorduk. Ortadoğu’daki acılara ve savaşlara dair duygularını paylaşan vatandaşlar, ortak bir mesaj verdi: “Bu artık sadece Müslüman coğrafyasının değil, tüm insanlığın vicdan sınavı.”

Kahramanmaraşlıların bu konuda oldukça duyarlı ve tepkili olduğu gözlenirken, vatandaşlar kalıcı barış için uluslararası kamuoyunun daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.