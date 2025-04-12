5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, O.Y, C.Y, T.Ö, S.S, C.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Kara savunmasında, Hamidiye Sitesi 1. etapta depremde yıkılan blokların inşa edildiği arsanın hissedarı olduğunu belirtti.

Kara, inşaat sürecine ilişkin, "Söz konusu arsayı inşaat yapmaya karar verdiğimde ben Kahramanmaraş Belediyesinde devlet memuru olarak görev yapmaktaydım. İnşaat yapmak maksadıyla devlet memurluğundan istifamı ilgili idareye sundum. Ancak dönemin belediye başkanı istifamı kabul etmedi. Kooperatif kurarak kardeşim A.K. ile bu süreci yürütebileceğim konusunda telkinde bulundu. 'Sen de mesai haricinde bu işi takip edersin' dedi. Böylece kooperatif marifetiyle, üye kaydı yapmak suretiyle kendi arsamıza inşaat yaptırmaya karar verdim." dedi.

Bu süreçte kooperatif kurma yoluna gittiklerini anlatan Kara, kooperatif başkanlığı görevini memuriyeti nedeniyle kardeşi A.K'nin üstlendiğini, kendisinin ise organizasyonu yürüttüğünü söyledi.

Kara, şöyle konuştu:

"Yakın mesai arkadaşım ve kooperatif konusunda daha önce tecrübesi olan C.K'den yönetimde bulunmasını ve tecrübelerini benimle paylaşmasını rica ettim, o da kabul etti. Bir diğer mesai arkadaşım S.S'den kooperatifin kuruluş aşamasında geçici yönetimde bulunmasını istedim. Bu konuda bana destek olmasını rica ettim. Böylece kooperatifin geçici yönetim kurulu üyeleri belirlenmiş oldu. İnşaatla ilgili tüm konuların organizasyonu ve idaresi tarafımca takip edilmiştir. İnşaatta çalışan tüm ekiplerin sözleşmeleri tarafımca yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri, şartname yazılması aşamasında ve tekliflerin toplanması sürecinde hiçbir katkıda bulunmamış, sadece karar metnine imza atmışlardır."

Kara, kardeşi A.K'nin formalite gereği yönetimde bulunduğunu, inşai faaliyetlere katılmadığını, C.K. ve S.S'nin de geçici yönetimde yer aldığını ve ilk genel kurulda görevlerinin sona erdiğini belirtti.

T.Ö'nün genel kurulda yapılan teklif üzerine yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini ancak inşaatla hiçbir ilgisinin olmadığını dile getiren Kara, C.Y. ve O.Y'nin de benzer şekilde kooperatif üyeleri olduklarını ve yalnızca yılda bir yapılan genel kurul toplantılarına katıldıklarını, inşaatın hiçbir aşamasına müdahil olmadıklarını ileri sürdü.

Tutuksuz sanıklar A.K, O.Y, C.Y, T.Ö, S.S. ve C.K. önceki beyanlarını tekrar ederek inşaat sürecine katılmadıklarını savundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini istedi.

Müşteki avukatları da tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Müştekilerden Z.K. ise "Elazığ depreminde babam binadan inmese de biz inmiştik. Bize bu bina 'Kahramanmaraş'ın en sağlam binası' denilerek satıldı. Ama saniyeler içinde yıkıldı ve 146 kişi hayatını kaybetti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim, hepsinin cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.