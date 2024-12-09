Önceki dönem Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Süha Erler Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik bir konferans verdi.

Mahçiçek, konferansta gençlere tecrübelerini aktararak, bilgi paylaşımında bulundu ve öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Programın ardından Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Hanefi Mahçiçek, gençlere verdikleri önemden ve onlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, geleceğin teminatı olan gençlere güveninin tam olduğunu ifade etti.