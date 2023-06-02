Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık Başkan Mahçiçek’e Organizasyon İçin Teşekkür Etti.

Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ramazan Gürbak İse Başkan Mahçiçek’in Her Zaman Muhtarların Yanında Olduğunu Söyledi.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da Muhtarların Bu Başarıda Ciddi Katkılarının Olduğunu Söyledi.A

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel İse Seçim Sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Verilen Destekten Dolayı Teşekkürlerini İletti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de Ülke İçin Önemli Bir Seçimi Geride Bıraktıklarını Söyleyerek Daha Çok Çalışacaklarına Vurgu Yaptı.

