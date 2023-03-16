Programın özel bölümünde açıklamalarda bulunan öksüz, kahramanmaraş sanayisinin ne durumda olduğunu anlattı.
Konuşmasının devamında öksüz, kipaş holding’in çalışanlarına verdiği büyük destekle ilgili şu sözlere yer verdi.
Programın özel bölümünde açıklamalarda bulunan öksüz, kahramanmaraş sanayisinin ne durumda olduğunu anlattı.
Konuşmasının devamında öksüz, kipaş holding’in çalışanlarına verdiği büyük destekle ilgili şu sözlere yer verdi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P