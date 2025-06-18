Emekliler için promosyon kampanyalarında yeni dönem başladı! 2025 yılı itibarıyla birçok banka emekli müşterilerine yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar 27.000 TL’ye varan ödeme alabiliyor. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklileri, promosyon ödemelerini maaş tutarına göre farklı seviyelerde alıyor. Bankalar ayrıca kredi kartı harcamaları, otomatik fatura talimatları ve diğer ürünlerle promosyonları artırabiliyor.

Emekli Maaşı Taşıma Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı taşıma işlemleri;

İnternet bankacılığı, Mobil uygulamalar, Telefon bankacılığı ve şubeler aracılığıyla kolayca yapılabiliyor.

Promosyon süresi dolan emekliler, yeni kampanyaları değerlendirmek için bankaların sunduğu avantajları araştırıyor.

2025 Güncel Emekli Promosyon Tutarları (Banka Banka)

VakıfBank Emekli Promosyonu

VakıfBank’a maaşını taşıyan SGK emeklileri:

12.000 TL’ye varan nakit promosyon ,

, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile alışveriş yapanlara ayda 1.500 TL , 10 ayda toplam 15.000 TL ek ödeme .

, 10 ayda toplam . oplam: 27.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alanlara:

12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi sağlanıyor.

Halkbank Emekli Promosyonu

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine:

12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu

20.000 TL’ye varan nakit promosyon ,

, Kredi kartı ile 5 ay boyunca 1.000 TL harcamaya karşılık her ay 1.000 TL iade , toplamda 5.000 TL ek nakit iade .

, toplamda . Toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.

DenizBank Emekli Promosyonu

Maaşını DenizBank’a taşıyan ve 3 yıl kalma taahhüdü verenlere:

12.000 TL’ye varan nakit promosyon ,

, Mobil uygulama, kredi kartı, otomatik ödeme ve KMH ürünleri kullananlara maaş tutarına göre 8.000 TL’ye kadar ek promosyon .

. Toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

Emeklilere Uyarı: Promosyon Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?