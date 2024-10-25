Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalanarak adalete teslim edildi.
Yapılan operasyonlarda: Bina İçinde Hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan İ.K., Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.E., Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı suçlarından 37 yıl hapis cezası bulunan A.K., yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
Emniyet güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda yakalanan şahıslar, kamuoyunda memnuniyet uyandırdı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR