Züccaciyeden tekstil ürünlerine kadar tüm reyonlarında özel indirimler sunan Hasırcıoğlu AVM, alışveriş severlere keyifli bir deneyim vadediyor.

Türkoğlu’nda hizmete girecek olan şubesiyle alışveriş tutkunlarının buluşma noktası olmaya hazırlanan Hasırcıoğlu AVM, açılışa özel kampanya ve çekilişler ile heyecanı zirveye taşıyor.

Bu büyük gün, hem cazip indirimler hem de birbirinden değerli hediyelerle unutulmaz bir alışveriş şölenine dönüşüyor.

Kahramanmaraşlıların ihtiyaçlarını her daim önemseyen ve şehrin yeniden ayağa kalkmasına destek olan Hasırcıoğlu AVM, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla tüm misafirlerini ağırlamaktan gurur duyuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu Avm Sosyal Medya Sorumlusu Kifayet Kara bu özel günde özel fırsatlardan yararlanmak isteyen herkesi davet etti.