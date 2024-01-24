Geniş ürün yelpazesi ile Kahramanmaraş halkına hizmet veren Hasırcıoğlu Avm, 2 Şubat Tarihinde Nihat Hatipoğlu’nun katılımı ile Deprem Şehitleri Anısına Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif programı düzenleyecek.

Kahramanmaraş halkından kazandığını yine Kahramanmaraş için harcamayı temel politika olarak belirleyen Hasırcıoğlu AVM, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Her zaman vatandaşlara çeşitli kampanyalar ve ödeme kolaylığı ile destek olan Hasırcıoğlu AVM, çekiliş ile 10 şanslı kişiyi Umreye gönderecek. Hasırcıoğlu AVM Sosyal Medya Sorumlusu Selver Tekiş, Konuyla ilgili detaylı bilgiyi Aksu Haber ile paylaştı.

Tekiş, Hasırcıoğlu AVM olarak yeni kampanyalarına hız kesmeden devam ettiğini söylerek eskiyi getir yeniyi götür kampanyasının başladığını dile getirdi.