Hasırcıoğlu AVM Elbistan şubesini görkemli bir tören ile hizmete açtı.

Dulkadiroğlu Caddesi Candargazi İş Merkezi yanındaki çok katlı binada hizmete başlayan Kahramanmaraş’ın düğün paketçisi Hasırcıoğlu AVM, Mustafa Ceceli konseri ve hediye çekilişleriyle halkın gönlüne girdi.

Hasırcıoğlu AVM a dan z ye bütün ev eşyalarının bulunduğu Elbistan mağazasının açılışına binlerce kişi katıldı.

Açılış programında hediye kazanmak isteyen vatandaşlar çekilişe katılabilmek için uzunca kuyruk oluşturdu. Yapılan çekilişler ile talihlilere televizyon, yatak odaları, oturma grupları ve koltuk takımları hediye edildi.

Hasırcıoğlu AVM kurucusu Mehmet Hasırcı insanlara faydalı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Elbistan şubesinin hayırlı olmasını dileyen Hasırcı Aksu Habere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “ Biz Hasırcıoğlu Avm Grup olarak peygamberimizin insanların en hayırlısı insanlara hayırlı olanıdır, sözünden hareket ederek insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden mağazalarımızı açıyoruz. Elbistan’da da insanlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için böyle bir şey düşündük. Allah ta nasip etti. İnşallah bugün hep birlikte, Elbistanlı hemşerilerimizle birlikte burayı hizmete açacağız. Ürün yelpazemiz çok geniş, 88 bin çeşit ürünümüz var. Bir eve gerek olan a dan z ye kadar halıdan perdeye, beyaz eşyadan zücaciyeye kadar her tür ürünümüz var. Evlenecek olan gençlerimiz gelin hanımın elinden tutup mağazamıza girdiği an her ihtiyacını bizden karşılayabilecek, gelinliği de dahil. Açılışta çeşitli hediyelerimiz olacak; 1 adet otomobil ve 100 adet televizyonu çekilişle ücretsiz bir şekilde hediye edeceğiz. Bunun yanı sıra açılışa özel olarak tüm ürünlerimizde özel indirim ve peşin fiyatına yirmi taksit imkânı sağlıyoruz.”

Elbistan’ın her geçen gün yeni bir yatırıma kavuştuğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Festivalinin Mustafa Ceceli konseriyle start aldığını söyledi.

Gürbüz yaptığı değerlendirmede: “Elbistan Festivali bugün başladı. Bugün Mustafa Ceceli’yi konuk edeceğiz. Yaklaşık on ulusal sanatçımız sahne alacak. İnşallah haluk leventle beraber devasa havai fişek gösterisiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en büyük tematik festivali olacak. Aşık Mahzuni Şerif anısına düzenliyoruz bu festivali ve uluslar arası bir festival olacak. Özellikle son gün Amerika’dan gelen sahne alacak olan gruplarımız var. Dolayısıyla festivalin kent ekonomisine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 750 bin insanımızı şehrimizde misafir edeceğiz. Bugün Hasırcıoğlu AVM’nin açılışı var Elbistan'da. Kendilerine Elbistanı tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmalar sonuç veriyor ve birçok yatırımcı Elbistan'da yerini alıyor. Dinamik ve hareketli günlerin kapısını araladık. Ben tüm hemşerilerimi Elbistan’daki bu kültür etkinliğine, sanat ve sportif etkinliğe davet ediyorum. Tüm hemşerilerimi burada ağırlamak ve bu güzel zamanı birlikte geçirmeye davet ediyorum. Türkiye’de örnek olacak bir isim Aşık Mahzuni Şerif, her kesimi birleştiren güçlü bir ozan ve bu toprakların bir değeri. Lansman çalışmalarını yaptık. Çin’den Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar yaklaşık 120 ülkede bunun tanıtımını yaptık, gurbetçi vatandaşlarımızın aracılığıyla. İnşallah onlarında katılımıyla 1 milyon civarında konuk bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış programına katılan vatandaşlar da gezdikleri mağazanın Elbistan için büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Hacırcıoğlu Elbistan şubesi, mehter gösteri ve Mustafa Ceceli konseriyle açılarak Elbistan halkının hizmetine sokuldu.

Elbistan’da sahneye çıkan Mustafa Ceceli binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı.