Ünlü sanatçı latif Doğan’ın konserinin yanı sıra büyük Çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin, sahibini bulduğu yıl dönümü etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Birbirinden özel şarkılarını Pazarcıklılar için seslendiren Ünlü sanatçı Latif Doğan konser öncesi Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, Pazarcık’ta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Hasırcıoğlu AVM yönetim kurulu başkanı Adil Hasırcı ise “Pazarcık’taki 1.yılımızda bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum.” dedi.
Yıldönümü kutlamalarına katılan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan da “her zaman üreticilerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı
Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı ise “halkımızla büyümeye devam ediyoruz.” dedi.