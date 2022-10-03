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Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı ise “halkımızla büyümeye devam ediyoruz.” dedi.

Yıldönümü kutlamalarına katılan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan da “her zaman üreticilerimizin yanındayız.” ifadelerini kullandı

Hasırcıoğlu AVM yönetim kurulu başkanı Adil Hasırcı ise “Pazarcık’taki 1.yılımızda bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Birbirinden özel şarkılarını Pazarcıklılar için seslendiren Ünlü sanatçı Latif Doğan konser öncesi Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, Pazarcık’ta olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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