Açılışa özel düzenlenen kampanya ve çekilişler, alışveriş tutkunlarını bir araya getirirken, yazar Hayati İnanç’ın katılımıyla etkinlik unutulmaz bir alışveriş şölenine dönüştü. Türkoğlu şubesinin açılışında indirimler, birbirinden değerli hediyeler ve çekilişlerle büyük bir coşku yaşandı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişte 10 şanslı kişi umre ziyareti kazanırken, katılımcılar arasından seçilen diğer talihlilere de özel hediyeler dağıtıldı. Yazar Hayati İnanç, Hasırcıoğlu AVM önünde toplanan kalabalıkla sohbet ederek, keyifli anlar yaşattı ve şehrin moralini yükselten bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, açılışa gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkmasına destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hasırcıoğlu AVM, cazip fırsatları ve halkla bütünleşen etkinlikleriyle Türkoğlu’nda alışverişin yeni adresi olarak faaliyetlerine devam ediyor.