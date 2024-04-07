Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Hasırcıoğlu AVM, Kahramanmaraş Görme engelliler spor kulübünün 2024 yılı forma sponsoru oldu.

Bu anlamlı desteğin duyurusu, Akdo Saray şubesinde düzenlenen bir iftar etkinliğiyle gerçekleştirildi. Görme engelli sporcuların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yeni formaların tanıtımı, katılımcıların coşkusu ve mutluluğuyla dolu bir atmosferde gerçekleşti.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, yaptığı açıklamada bu gençler bizim gençlerimiz engel tanımayan engelli gençlerimiz bizler bu gençlerimize sahip çıkacağız ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş görme engelliler spor kulübü başkanı Mustafa Çakmak, 2019 yılından bu yana engelli sporumuzla mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizlere mücadelemizde destek olan Hasırcıoğlu AVM’ye teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.