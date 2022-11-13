Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Şanlıurfa'da kalp hastalığı nedeniyle entübe edilen 3 günlük bebek ile Erzurum'da akciğer hastalığı olan 14 yaşındaki çocuğu acil tedavileri için Ankara'ya, Rize'de sindirim sistemi kanaması yaşayan 66 yaşındaki hastayı da İstanbul'a yetiştirdi.

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında durumu acil binlerce hastayı taşıyan ambulans uçaklar bu kez, yeni doğmuş bir bebek, 14 yaşındaki bir çocuk ve 66 yaşındaki üç hastanın hayata tutunabilmesi için havalandı.

Dünyada sayılı örneği bulunan 4 sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansın ülkenin bir ucundan diğerine dakikalarla yarıştığı, havada 2 bini aşkın kilometre katettiği yolculuğunu anbean görüntüledi.Uçuş esnasında gidilecek güzergahlar hakkında bilgi veren kaptan pilot Ali İmren, "Bugün hastalarımız için Rize-Erzurum-Şanlıurfa-Ankara-İstanbul ve tekrar Ankara'ya dönüş yapacağımız '6 bacaklı' uçuş görevini gerçekleştireceğiz. Sağlık Bakanlığı ambulans uçak ekibi olarak 24 saat esasına dayalı, 12'şer saatlik dönüşümlü ekipler olarak bu görevi yürütüyoruz." dedi.

İlk durak Rize'den alınan hasta: "Devletimiz bu imkanları bize sağlıyor"

Ankara'dan havalanan ambulans uçak ekibinin ilk durağı Rize oldu. Sindirim sistemi kanaması nedeniyle ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesi kararlaştırılan 66 yaşındaki Abidin Aydın, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki kara ambulansından alınarak ambulans uçağa nakledildi.

Hasta Aydın, duygularını, "2018'de karaciğer nakli oldum, sağlığım iyiydi. Fakat bir süre önce kanamalarım başladı. Bu nedenle İstanbul'a götürülüyorum. Allah devletimize zeval vermesin, bu imkanları bize sağlıyorlar." sözleriyle dile getirdi.

14 yaşındaki akciğer hastası Erzurum'dan alındı

Rize'den Erzurum'a havalanan ambulans uçak, burada, akciğer hastalığı bulunan ve ileri tetkikleri için Ankara'ya sevk edilmesi gereken 14 yaşındaki Muhammed'i aldı.

Küçük hastanın durumuna yönelik ilk incelemeleri yapıp solunum cihazına bağlayan ambulans uçağın sağlık ekibi, ardından durumu acil bir başka minik hasta için Şanlıurfa'ya hareket etti.

Şanlıurfa'daki 3 günlük bebek, ameliyat için Ankara'ya getirildi

Ambulans uçak, son durağında Şanlıurfa'da henüz 3 gün önce dünyaya gelen fakat kalp rahatsızlığı geliştiği için entübe edilen ve ameliyata alınması gereken bebeğin imdadına yetişti.

Kara ambulansından kuvöz içerisinde alınan bebek, sağlık ekiplerince ambulans uçakta hazır bulunan diğer kuvöze nakledildi. Bebeğin ilk sağlık muayenesinin yapılmasının ardından uçak, üç hastayla birlikte Ankara'ya doğru havalandı.

Hastalarla moral vermek amacıyla yolculuk süresince sık sık sohbet eden ambulans uçağın doktoru ve sağlık ekibi, minik bebeği de kuvözün dışından güldürmek için çabaladı.

"Yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sevk ediyoruz"

Son hastanın da alınmasının ardından durumlarına ilişkin bilgileri paylaşan ambulans uçağın doktoru Onur Ertezkoşan, minik bebekte "hipoblastik sol kalp sendromu" bulunduğunu ve acil ameliyat ihtiyacı nedeniyle Ankara'ya sevk edildiğini dile getirdi.

Ertezkoşan, üç hastanın da sağlığına kavuşabilmesi temennisinde bulunarak, "Bebeğimizin havada en kısa sürede sevk edilmesi büyük önem taşıyordu. Bunu dikkate aldık, yoğun bakım şartlarına uygun şekilde sevk ediyoruz. 66 yaşındaki hastamız için de gerektiğinde kan takviyesi sağlayabilecek bir donanımla havalandık. 14 yaşındaki hastamızın ise oksijen seviyeleri iyi, kendisiyle güzel bir iletişim kuruyoruz. Üç hastamızın da şu an için durumu stabil." dedi.

Ambulans uçağın Ankara'ya inişiyle birlikte kara ambulansları da apronda hazır bulundu. 3 günlük bebek tedavisi için Etlik Şehir Hastanesine, 14 yaşındaki çocuk da Ankara Şehir Hastanesine ambulansla nakledildi.

Hasta Abidin Aydın için tekrar havalanan ambulans uçak, bu hastayı da tedavisi için İstanbul'a götürdü.