İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü’nde 2017–2021 yılları arasında düzenlenen sahte reçetelerle SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Aralarında bir profesör, eczacılar, ilaç mümessilleri ve bir tıbbi sekreterin bulunduğu 7 kişi hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Hastaların Bilgileri Ele Geçirilmiş: Medula Kaydı Olmadan Sahte Reçeteler Düzenlendi

Başsavcılık açıklamasına göre, çocuk psikiyatri bölümünde görev yapan bir doktorun yönlendirmesiyle hastaların kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirildi.

Şüphelilerin, hastanede hiç bulunmayan ya da farklı branşlarda kaydı olan kişiler için muayene yapılmış gibi göstererek, aralarında kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların da yer aldığı sahte reçeteler düzenlediği belirlendi.

Bu reçetelerin SGK’ya fatura edilmesiyle haksız kazanç sağlandığı, kurumun toplam 112 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Usulsüz Reçeteler Kimliği Belirsiz Kişilere Satılmış

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, sahte reçeteler üzerinden temin edilen bazı ilaçlar kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişilere satılarak maddi menfaat elde edildi.

7 Şüpheli İçin Gözaltı Talimatı

21 Kasım 2025 tarihli talimata göre, şu kişiler hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "kamu kurumlarını dolandırıcılık" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması" suçlarından adli işlem başlatıldı:

Prof. Dr. A.E.

Tıbbi sekreter N.Ö.

Eczacılar Y.E. ve A.H.

Eczane çalışanı R.Ç.

İlaç mümessilleri C.K. ve E.Ç.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.