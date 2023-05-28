Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

En ağır kaybı yaşayan illerden biri de Hatay oldu.

Bu zamana kadar CHP'nin kalesi gibi görülen Hatay, ikinci tur seçimde muhalif kesimi şaşırtan bir karar çıktı.

Hatay "Erdoğan" dedi

Resmi olmayan sonuçlara göre Hatay'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

Buna göre Hataylılar "Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50,11 oranında oy aldığı kentte, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 49,89 oy çıktı.

İlk turda zor bela kazanmıştı

İlk turda yüzde 0,5 farkla Kılıçdaroğlu'nun kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bu kez Hataylılar tercihini 11 seçimdir kaybetmeyen Erdoğan'dan yana kullanmış oldu.