Yaşanan felaketin tüm yönleriyle görülmesinin hedeflendiği ziyarette, depremlerin ardından yapılan çalışmaları yerinde gözlemlendi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde büyük hasar alan ve adeta yerle bir olan Hatay’da son durumu Kahramanmaraş’ta görev yapan gazeteciler gözlemledi.

Yıkım çalışmalarının ardından kent genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 95 ilerleme sağlandı.

Sarsıntıların en fazla hasara yol açtığı merkez Antakya ve Defne ilçesinde kültür varlıkları ile mahkeme kararı beklenen binalar haricindeki tüm yapıların enkazı temizlendi.